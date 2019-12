Klopp | «Per sempre al Liverpool? Non esageriamo…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Jurgenha parlato in conferenza stampa del rinnovo appena firmato fino al 2024 con ilJurgen, nella conferenza stampa di vigilia di-Watford, ha avuto modo di commentare con i giornalisti il rinnovo che ha firmato fino al 2024 con i Reds. Le sue parole. «Rimanere qui per? Non sono sicuro. In effetti quattro anni e mezzo possono sembrare un’eternità nel calcio moderno. Non sono mai stato nove anni in un club, sarebbe la mia storia più lunga» Leggi su Calcionews24.com

