Kim Kardashian e Kanye West | famiglia unita sui social

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Elisabetta Esposito Kimrestituiscono al pubblico l'immagine di unae allargata: ecco gli ultimi allegri e teneri scattiKimappare spesso come una donna molto legata alla propriaallargata. Non solo il maritoe i loro quattro figli sono costantemente nei suoi pensieri, ma anche le sue sorelle e il fratello, oltre che i loro piccoli. Così la star dei reality ha pubblicato uno scatto per ribadire questo grande affetto. Kim ha infatti condiviso su Instagram un’immagine che la ritrae su un gioco per bambini a Tokyo. Con lei ci sono altri adulti e molti piccoli: si riconoscono con certezza il marito, ma anche la sorella Kourtney. La bambina in primo piano dovrebbe essere Stormi, la figlia della sorella più piccola di Kim, Kylie Jenner. “Così tanti stati d’animo”, scrive a corredo della ...

Howlinwolf18 : RT @StalkerAnsya: C’è un tizio che tutte le volte in cui pubblico dei tweet con un meme, crede sia una mia foto e corre in dm a dirmi che s… - BarbieXanax : Di base parlare di Thin privilege in un'epoca in cui il simbolo della bellezza è incarnato da donne formose come Ki… - CambiamentoDel : Kim Kardashian ha fatto causa a un chirurgo estetico che si sta facendo pubblicità usando il famoso selfie in cui l… -