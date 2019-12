Juventus | Sarri pensa alla novità tridente | occhio al nuovo ruolo di Bernardeschi

Leggi la notizia su serieanews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lasi preparasfida di campionato contro l’Udinese dopo la grande prestazione in Champions League contro il Bayer Leverkusen.starebbe monitorando con grande attenzione la possibilità di passare ufficialmente al 4-3-1-2 con unmaggiormente offensivo composto da Dybala-Ronaldo-Higuain. Tutti e tre contemporaneamente in campo? Sì, si può, ma servirà grande equilibrio … L'articoloaldiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Sport_Mediaset : La #Juve scopre #Demiral: da urlo col #Bayer, ora tutti lo vogliono. Per #Sarri è un'arma in più in attesa di… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : ?? RECAP ? Mister #Sarri: «La Lazio è una squadra di grande qualità» ?? -