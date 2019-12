Juve | iniziativa benefica Ecco il Christmas Jumper Day

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), lanciata un’altra. Tramite il proprio sito i bianconeri promuovo ilDay In occasione del “Day 2019” – la giornata dedicata ai maglioni natalizi organizzata da Save the Children –ntus scende in campo annunciando il suo nuovo impegno a favore del territorio: riqualificare e sostenere, nei prossimi anni, il Punto Luce di Save the Children, situato a 800 metri dall’Allianz Stadium – nel quartiere Vallette di Torino. I Punti Luce sono centri di aggregazione che rientrano nell’ambito della campagna “Illuminiamo il futuro” lanciata da Save the Children a partire dal 2014 dove bambine, bambini e adolescenti possono svolgere attività educative gratuite, indispensabili per il loro sviluppo e il loro futuro (tra cui sostegno allo studio, promozione della lettura, laboratori artistici e musicali, accesso ...

