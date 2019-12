Juve | buone notizie per Sarri | tre rientri in vista dell’Udinese

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) De Ligt, Douglas Costa e Bentancur si allenano in gruppo. Le ultime dall’allenamentoinLasi è allenata sui campi della Continassa indel match di domenica pomeriggio contro l’Udinese. Dall’allenamento odierno sono arrivate treper. Come rivelato dal sito ufficiale, Matthijs De Ligt, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur si sono allenati regolarmente in gruppo. Per quanto riguarda Aaron Ramsey, invece, il centrocampista gallese ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Leggi su Calcionews24.com

Andrea55912540 : Di Marzio ora:per Ibra nessuna novità ma non ci sono buone sensazioni,per Todibo il Barca vuole almeno 25 milioni e… - ArcaMilan : @Axl_1978 @tullio_1899 Tra i due prefwrisco Ibra ovvio, ma come alternativa penso che Manzukic sia buona cosa, con… - juve_grecchi : Agli ottavi non temo nessuno, nemmeno il Real, ovviamente dobbiamo fare due partite di diverso livello, ma con le g… -