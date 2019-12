Justine Mattera Instagram | balletto bollente in un body di pelle | «Che sensualità!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019)continua a lasciare i propri fan senza parole. Per chi ancora non lo sapesse stiamo parlando di una bellissima showgirl americana che vive in Italia dal 1996. Ex di Paolo Limiti, sposata dal 2009 con l’imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha avuto due figli, Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009), ha 50 anni e un fisico da fare invidia alle ventenni. Non finisce qui il suo accountè una collezione di foto una più sensuale ed erotica dell’altra. Lei, come altre sue colleghe, non è spaventata dai giudizi altrui e fa solo quello che preferisce. Ha un bel corpo e ama metterlo in mostra, forse al suo posto anche noi faremmo così. Una donna in forma e fiera di se stessa, sicuramente da invidiare. Poche ore fa ha dato il suo meglio sulle proprie stories di. Leggi anche: Samanta Togni foto, busto in avanti svela generosa scollatura, il decolleté non ha ...

