Jovanotti | la dedica per la figlia Teresa che compie 21 anni fa sciogliere tutti Il

(Di venerdì 13 dicembre 2019), laper il compleanno dellaè dolcissima e commuove. Ladi– alla nascita Lorenzo Cherubini – si chiamae il 13 dicembre21. Impossibile dimenticare la data del compleanno delladi, specie se si è suoi fan. Già perché, in una delle sue canzoni, quellata a sua, parla proprio del 13 dicembre. “È per te il 13 dicembre” cantavafa. La canzone è “Per te” ed è la canzone che Lorenzo ha scritto per la. OrmaiCherubini è diventata grande e il suo papà, nel giorno del suo compleanno, le ha fatto unache più tenera non si può. Ma cosa ha scritto? “21! è sempre per te, il 13 dicembre… buon compleannomia! @terrywho cartoons @fravaliani #perte”, le ha scrittoa corredo delle foto che ha postato sul social. I fan sono impazziti di ...

