Jovanotti a Teresa che compie 21 anni | «È sempre per te | il 13 dicembre»

Teresa Cherubini la si «invidia» – in senso buono, ovviamente – per almeno due motivi: per l'energia di quel padre straordinario, che è Lorenzo Jovanotti; e per la canzone che lui le ha dedicato alla sua nascita, considerata una delle dediche più belle di sempre. Canzone che ha fatto in modo che tutti conoscessimo il giorno del suo compleanno: «È per te il 13 dicembre, gli alberi verdi, tutta questa città, la pioggia – a volte – a giugno, ogni cosa che c'è». E ...

