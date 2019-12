Johnson trionfa in Gran Bretagna I Conservatori ottengono oltre 360 seggi La sterlina

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Idi Borisstravincono in. Secondo le ultime proiezioni363, 47 in più rispetto alle elezioni precedenti, mentre i Laburisti di Jeremy Corbyn si fermano a 203, perdendone 59. Sale lo Scottish National Party a 48, 13 in più rispetto alle elezioni precedenti, mentre i LibDem si fermano a 11 (1 in meno). La vittoria diapre la strada all’attuazione della Brexit in tempi brevi, già nelle prossime settimane, dopo l’accordo raggiunto con l’Unione Europea. “Abbiamo provocato un terremoto e cambiato la mappa politica del Paese, dobbiamo cambiare il partito per essere all’altezza” ha commentato. “Realizzare la Brexit – ha aggiunto il premier inglese – è una decisione inconfutabile, indiscutibile del popolo britannico. E’ la piùde vittoria dagli anni 80, quando ...

