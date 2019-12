Italia Viva non ha alcuna intenzione di aprire una crisi di governo

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019)"non hadiunadi". Lo riferiscono fonti del partito. Nel pomeriggio Luigi Marattin aveva detto: "La convocazione improvvisa di un Consiglio dei ministri sulle banche, senzacondivisione e dopo aver espressamente escluso ogni forzatura o accelerazione su questa delicata materia, segna un gravissimo punto di rottura nel metodo e nel merito. Stupisce che chi per anni ci ha attaccato demagogicamente su provvedimenti finalizzati a sostenere i risparmiatori si renda oggi responsabile di una operazione incredibile, finalizzata più a salvaguardare le responsabilità di chi doveva gestire e/o vigilare e non l'ha fatto". Se ilvarerà un decreto legge,non esclude sorprese nelle aule parlamentari: "non parteciperà al Consiglio dei Ministri e si riserva di valutare in Aula quale posizione assumere". ...

