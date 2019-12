Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “I calabresi vogliono essere parlati”, diceva Corrado Alvaro. E noi con i calabresi abbiamo parlato. E da loro ci siamo fatti raccontare una realtà che è il concentrato di tante cose. Bellezza che sa essere commovente, e brutture inenarrabili. Ospitalità e affabilità delle donne e degli uomini che vivono tra la Sila e lo Stretto, e la violenza di altri uomini che si chiamano don e bruciano santini nei loro bunker. Il coraggio di chi lotta per restare e la disperazione dei tanti (troppi) che vanno via. La forza di volontà di chi fa impresa e crea, e la rassegnazione di chi si adegua. Questo abbiamo fatto nel documentario sulla Calabria, ildella serie “doc” (dopo #Sardegna, #Lombardia e #Toscana e #Liguria), realizzato daProduzioni e firmato da Matteo Billi ed Enrico Fierro, disponibile in esclusiva su www.i.it e su app. Abbiamo parlato di “restanza”, la ...

TutteLeNotizie : Italia.Doc, su Loft #Calabria il quinto video-reportage sulle regioni italiane: “Un pianeta… - BellaFranzz : RT @ilfattovideo: Italia.Doc, su Loft #Calabria il quinto video-reportage sulle regioni italiane: “Un pianeta chiamato ‘restanza’” https://… - ilfattovideo : Italia.Doc, su Loft #Calabria il quinto video-reportage sulle regioni italiane: “Un pianeta chiamato ‘restanza’” -