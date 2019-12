Inter e Juve | Rakitic ha deciso | il futuro del croato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)hadi restare al Barcellona almeno fino a giugno: niententus per il centrocampista? Ivanresterà al Barcellona fino a giugno. È questa la decisione presa dal centrocampistae rilanciata dall’edizione odierna di Marca, in seguito al cambio di gerarchie da parte del tecnico blaugrana Ernesto Valverde.ha ritrovato lo spazio che chiedeva e sembraa rimanere in Spagna, non volendo sedersi al tavolo con le società che lo hanno cercato ultimamente:ntus restano comunque alla finestra. Leggi su Calcionews24.com

