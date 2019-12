Ingannare le aziende che si affidano agli influencer? Si può Misterious Guy l’ha fatto

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019)e “truffare” leche siper fare pubblicità ai loro prodotti? È facilissimo. Ne sa qualcosa il 26enne Federico Spinelli, esperto di marketing che ha voluto fare un esperimento piuttosto curioso. Il ragazzo ha indossato una maschera verde a led e ha creato un account su Instagram chiamatoGuy. “In tre mesi ho raccolto 90mila followers e mi sono state offerte collaborazioni per 3mila euro”, ha raccontato lui al settimanale Oggi. Ma il suo sogno non era certo diventare undi successo. Al contrario. “Un anno fa mi sono accorto che su Instagram tantissimi profili gonfiavano artificiosamente il numero di followers, i “like” e le visualizzazioni per poter essere presi in considerazione dao agenzie di comunicazioni. Truccare questi numeri era ed è facilissimo tramite servizi on line che creano finti utenti in ...

