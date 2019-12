Infortunio Zapata | Percassi | «Chiedo di lui ogni giorno…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), il presidenterivela: «di luimomento, puntiamo a riaverlo all’inizio di gennaio» L’Atalanta in grado di stupire tutta l’Europa guadagnando l’accesso agli ottavi di Champions League, è ormai da diverso tempo che fa a meno di Duvan. C’è attesa per il rientro del colombiano dall’, in primis del presidente. «Tornerà quando starà bene. Non abbiamo fretta, non gliene facciamo: mi informogiorno, è in via di guarigione, sta migliorando. Dobbiamo avere pazienza, puntiamo a riaverlo all’inizio di gennaio», rivela il patron a La Gazzetta dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

vpervincenzo : @tancredipalmeri Percassi spera di riavere #Zapata per l'inizio di gennaio. Puoi fare ancora dell'idiota ironia sul… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Il presidente dell'#Atalanta: 'Vi rivelo quando tornerà Duvan #Zapata dal maledetto infortunio' 'Gli scrivo ogni giorno,… - SOSFanta : ???? Il presidente dell'#Atalanta: 'Vi rivelo quando tornerà Duvan #Zapata dal maledetto infortunio' 'Gli scrivo og… -