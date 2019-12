Infortunio Belotti | il Gallo non è ancora al top | le ultime in vista del Verona

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Dopo un momento veramente difficile il Torino ha ritrovato fiducia, sono arrivate due vittorie consecutive contro Genoa e Fiorentina nonostante l’assenza del punto di riferimento in attacco:. Ilsta disputando una stagione all’altezza ma è stato costretto a saltare lepartite a causa di un. Il calciatore del Torino si è allenato con il resto della squadra ma non sembrain grado di disputare al massimo l’intera partita, per questo motivo il tecnico Walter Mazzarri non sembra intenzionato a forzare il rientro con ilche dovrebbe dunque partire dalla panchina. Il Torino affronta ilin una partita difficile in trasferta, a completare il reparto con Verdi e Berenguer dovrebbe esserci dunque Zaza. Calciomercato, il sostituto di Danilo alla Juve: duello Atalanta-Torino, due cessioni al ...

