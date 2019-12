Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ci sono altre 80 pagine dense di notizie nella nuova edizione de “il notiziario”, in edicola da venerdì 13 dicembre. L’apertura è dedicata all’suiche scuote la nostracoinvolgendo due “pezzi grossi”, molto conosciuti a Bollate, Garbagnate, Misinto e non solo. Incredibile incidente domestico a Bollate: esplodeun incendio eil gatto. Lite in un bar a Uboldo e il barista accoltella un cliente Sciopero delle pulizie all’ospedale di Saronno, che rischia di restare fuori dai finanziamenti. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Inchiesta fondi Lega, due nomi della zona coinvolti; scoppia l'asciugatrice, muore il gatto - ANTEPRIMA -… - Maria30573477 : RT @DavideScotti11: @udogumpel @ricpuglisi @GiorgiaMeloni Tra l'altro l'Espresso domenica é uscito con una inchiesta sui fondi ricevuti da… - ve10ve : RT @BrianoGianluca: AZZ... !!! Inchiesta sui fondi della Lega, la candidata a Bologna rischia il processo C'È anche Lucia Borgonzoni tra i… -