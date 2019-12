In provincia venti gelidi a 110 km h | arriva la neve sulle montagne ed è allerta meteo

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Santa Lucia porta a Palermo e inraffiche di vento fino a 110 km/h. E’ una vera e propria tempesta gelata quella che sta per abbattersi sul versante occidentale della Sicilia tanto che il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha diramato unagialla per le prossime 24 ore. Nel corso della notte si toccherà il culmine del vortice depressionario che incombe in queste ore sulla Sicilia e il vento di Maestrale sferzerà le coste e porterà ad un repentino abbassamento delle temperature. I servizirologici prevedono forte vento su Palermo e inche potrebbere a sfiorare la velocità di 110 km/h. Ma oltre al vento non mancherà la pioggia. Intanto cominciano a imbiancarsi dianche leattorno a Palermo e della Madonie. I primi fiocchi disono caduti anche a Piano Battaglia dove però gli impianti sciistici resteranno chiusi. A ...

