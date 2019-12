In difesa della pace | ecco le Sentinelle degli Elfi della Notte per Warcraft 3 Reforged

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Mentre la Non Morte imperversa in tutto il mondo di3, nelle terre di Kaldorel glisono ignari di tutto, vivendo in un mondo che fino a poco tempo prima era ine senza nessuna guerra (tranne che le schermaglie contro l’ormai defunta potenza dei Troll), purtroppo questo cambierà tutto questo quando L’OrdaOrchi di Thrall raggiungerà il loro continente… e portandosi dietro il Flagello dei Non Morti che li stava inseguendo. La razza, come i Non Morti, fu una delle due razze (tre se includiamo anche i Naga) che entrarono a far parte del roster di razze giocabili in3, lo strategico che più di tutti ha segnato il modo di giocare questo genere. Mamma Blizzard, appunto, in virtù di questo, ha rilasciato una gustosa anteprima di come saranno le unità di queste creature, bellissime ma allo stesso tempo ...

MonicaCirinna : Cinquant’anni fa #PiazzaFontana La perdita dell’innocenza. Tragedia oscura, che ha visto però Paese unito in difesa… - guerini_lorenzo : Positivo bilaterale con la mia omologa francese @florence_parly. Occasione per rinnovare l’importanza strategica de… - SM_Difesa : #Afghanistan La 132^ Brigata Corazzata dell’@Esercito assume il Comando del TAAC West nell’Ambito della missione Re… -