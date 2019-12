In carcere gli spaccano la testa Agente ferito da un detenuto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Claudio Cartaldo Rissa neldi Avellino. Intervengono quattro agenti: tutti feriti. L'assistente capo colpito con una macchinetta per il caffè La foto mostra laspaccata di undella Polizia Penitenziaria. Nove punti di sutura: sono il risultato di una rissa intra detenuti e dei tanti problemi che gli agenti sono costretti ad affrontare dietro le sbarre. Siamo nell'istituto di detenzione di Avellino. È il pomeriggio di giovedì. Tre detenuti si azzuffano in una rissa dopo una lite tra compagni di cella. Quattro agenti intervengono nella sezione detentiva, come ovvio, per placare gli animi e riportare l'ordine. Ma vengono aggrediti. Sui poliziotti si rovescia una pioggia di calci e pugni, che li costringerà ad andare in ospedale con lesioni e traumi su tutto il corpo. A uno di loro va peggio: uno dei detenuti cerca di spaccargli inuna ...

