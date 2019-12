Impeachment | rinvio a sorpresa del voto contro Trump Bagarre al Congresso | il presidente

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019)dello storicosugli articoli per l’di Donald. Dopo una maratona durata quasi 15 ore la commissione giustizia della Camera ha deciso di aggiornarsi tra poche ore, alle ore 10 della mattinata di Washington (le 16 in Italia), quando si dovrebbe finalmente passare alla votazione sui due articoli in cui sono contenute le accuse al: abuso di potere e ostruzione al. La decisione inaspettata di far slittare ilè stata annunciata daldella commissione il democratico Jerrold Nadler, proprio quando passate le 11 di sera sembrava fosse arrivato il momento. Decisione presa di fronte all’ostruzionismo dei repubblicani che per l’intera giornata hanno presentato diversi emendamenti regolarmente bocciati dalla maggioranza democratica, ma che hanno portato via ore e ore di dibattito, con una serie infinita ...

