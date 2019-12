Impeachment per Donald Trump | cos’è e come funziona l’iter

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quali sono le accuse nei confronti del presidente degli Stati Uniti e in cosa consiste il processo di? Ecco tutto quel che c’è da sapere. Dopo Bill Clinton nel 1998, e prima ancora Andrew Johnson nel 1868, per, attuale presidente in carica degli Stati Uniti d’America, si profila inesorabile il tanto temuto … L'articoloper: cos’è el’iter è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Trump, bocciata proposta Gop per limitare accuse impeachment. Il presidente: 'Situazione fuori controllo' [aggiorna… - lospiegone : Per saperne di più ???? ? - xntgo : RT @certainregard: Archiviate le elezioni UK ora si può passare all'impeachment di Trump e a quello che dicono AOC e Bernie Sanders, da pre… -