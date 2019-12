Il voto nel Regno Unito fa volare la sterlina su euro e dollaro Accordo Usa-Cina sui

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lavola sui mercati valutari nel cambio con ile l’dopo ilin Gran Bretagna: la valuta inglese passa di mano a 1,3446 sul(+2,1%) e a 0,8303 sull’(+1,8%). La moneta unica è scambiata invece in avvio di giornata senza sensibili variazioni sulin lieve rialzo a 1,1166 a fronte della quotazione di 1,1128 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street e a 122 sullo yen. L’onda delle voci di unsui dazi Le Borse asiatiche volano con il via libera di Donald Trump al minicommerciale tra Usa esui dazi. Si tratta di unche ora deve essere formalizzato con Pechino e la firma ufficiale. I mercati, ai massimi dagli ultimi tre mesi, guardano anche all’esito delnel. Chiude in forte rialzo Tokyo (+2,55%) con lo yen che si svaluta sula 109,45. A mercati ancora aperti ...

matteosalvinimi : Auguri di buon voto al popolo britannico ????: siamo invidiosi che loro possano scegliere, mentre in Italia i cittadi… - you_trend : ???? Il peso del fattore #Brexit nel voto ai Conservatori di Boris Johnson è tutto in questo grafico (basato sull'… - Tg3web : Lunghe file ai seggi nel Regno Unito, nel giorno di voto dominato dal tema della brexit. Siamo andati a vedere com'… -