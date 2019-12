Il trionfo di Johnson fa esultare i sovranisti italiani Siluro di Renzi | «Sinistra

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il risultato delle elezioni nel Regno Unito, quando lo spoglio è quasi completo, si delinea come una netta vittoria dei Tory di Borise una sconfitta senza appello per i Laburisti di Corbyn: conseguentemente un mandato deciso ai conservatori per la Brexit. Mentre il risultato, netto, si configurava dopo la diffusione degli exit poll sono arrivati in Italia i commenti dei principali esponenti politici. Istituzionale, e di cortsia, quello del premier Giuseppe Conte che ha inviato, a quanto si apprende, un messaggio di congratulazioni aper il risultato conseguito. Più orientati politicamente gli altri messaggi, con Matteo Salvini che su Twitter ha esultato («Go Boris Go!sconfitta anche in Gran Bretagna! 😊 #GE19») condividendo l’exit poll che dava in vantaggio i conservatori a 368 seggi rispetto ai 191 dei laburisti. Go Boris Go!...

