Il trionfo di Boris Johnson alle elezioni nel Regno Unito

(Di venerdì 13 dicembre 2019) (foto: Daniel Leal-Olivas/Getty Images) I Conservatori hanno stravinto lenel, consegnando al premieruna maggioranza che non si vedeva dall’epoca di Margaret Thatcher, ovvero da più di 30 anni di storia britannica. I Tory hanno largamente superato i 326 seggi necessari per la maggioranza, guadagnandone addirittura quasi 50 in più rispettoultimedel 2017, quando Theresa May, invece, ne aveva persi 13. Una vera e propria disfatta per i laburisti guidati da Jeremy Corbyn, che devono fare i conti con il risultato peggiore dal 1935. Con oltre 60 seggi persi, il leader dei Labour, a un passo ddimissioni, ha già annunciato che non si candiderà più. RESULT: National result for #BBCElection #GE2019. Full results: https://t.co/tFoMAGcFsq pic.twitter.com/1GB8h8GMVD — BBC Election (@bbcelection) December 13, 2019 Neanche i sondaggi, che ...

