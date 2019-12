Il trionfo di Bojo aiuta Salvini ma occhio al curriculum

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il successo prorompente di Boris Johnson nella notte elettorale inglese ha risvolti italiani che vanno considerati da subito, perché non resteranno privi di effetti. E va detto subito che il beneficiario principale di questi effetti è Matteo, peraltro un po’ giù di tono nella sua comunicazione politica da qualche settimana a questa parte (anche perché la sua durissima polemica con Conte rischia di restare confinata nell’esercizio retorico oppure potrebbe finire perre il premier, rafforzandolo).Sono infatti almeno tre gli aspetti in favore di questa tesi, che proviamo qui a sintetizzare. In primo luogo si conferma nella seconda economia d’Europa (lasciamo da parte per un momento l’adesione all’Ue) il vento di destra che soffia forte nell’intero continente, al punto che per tornare a un successo di ...

