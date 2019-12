Il sindacato blocca Trenord | Non ci sono treni garantiti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Fabio Franchini Lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto da Or.Sa manda in tilt la Lombardia: dalle tre di domenica alle 2 di lunedì salta la fascia di garanzia. E i lavoratori si devono arrangiare "Dalle 3:00 del 15 dicembre alle ore 2:00 del 1 6 dicembre 2019 è previsto uno sciopero, indetto dalOr.SA, che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia". Ecco qui servito l'ennesimo sciopero nel settore dei trasporti. Ma questa volta la protesta che interesseràsi supera, visto che essendo di domenica, e dunque una giornata festiva, nonpreviste fasce orario di garanzia. Una bella "pernacchia" a tutti quelli che lavorano anche nel fine settimana. Anche la domenica. Ma a loro, però, nessuno ci pensa. E domenica rischiano allora di rimanere impalati come stoccafissi in stazione ad aspettare un convoglio che non arriverà mai. Il ...

daje_a : RT @OttobreInfo: Mentre in Francia la CGT blocca il paese con scioperi e manifestazioni, in Italia la CGIL chiede un'alleanza col governo e… - IlMontagna : RT @OttobreInfo: Mentre in Francia la CGT blocca il paese con scioperi e manifestazioni, in Italia la CGIL chiede un'alleanza col governo e… - __Behemoth : RT @OttobreInfo: Mentre in Francia la CGT blocca il paese con scioperi e manifestazioni, in Italia la CGIL chiede un'alleanza col governo e… -