Il signore degli Anelli | Will Poulter non sarà nel cast della serie Amazon – Notizie del

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ilnonneldel giorno. L’effetto delle indiscrezioni di stampa si fa sentire in una produzione così imponente come quella chePrime Video sta realizzato per latratta dai libri de Ildi J.R.R. Tolkien. Da quando è stato annunciato lo sviluppo, e l’inizio del processo diing, sono arrivate solo indiscrezioni di stampa, mai confermate, sull’ingaggio di attori nel. Ma come ogni indiscrezione, arrivano a volte anche delle smentite, ed è quasi il caso di(Bandersnatch) che non farà parte del. Secondo Variety, e una fonte vicina alla produzione, pare che l’attore abbiaimpegni che gli impediranno di far parte delde Il, in seguito ai recenti sviluppi che hanno allungato ...

CardRavasi : Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto… - dituttounpop : In seguito ai recenti sviluppi annunciati da #Amazon, con una produzione che sarà molto lunga, #WillPoulter non sar… - Asgard_Hydra : Will Poulter non farà più parte della serie TV de Il Signore degli Anelli -