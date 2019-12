Il segreto di Natale | trama | cast e curiosità sul film di La5 | 14 dicembre

Leggi la notizia su ilnotiziangolo

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il segreto di Natale è il film che La5 propone per il suo pomeriggio di oggi, sabato 14 dicembre 2019. Andrà in onda dalle 17:21 in poi ed è diretto da Peter Sullivan. Come ogni pellicola natalizia, appartiene al genere sentimentale e drammatico. Il suo titolo originale è Christmas Under Wraps ed è stato realizzato 5 anni fa. Il segreto di Natale, la trama: Lauren Brunell perde tutto ciò che ha di più caro in un solo istante: il fidanzato e quella borsa di studio che desiderava da tempo. Decisa a voltare pagina, accetta di diventare capo medico e trasferirsi in Alaska. Al suo arrivo, scopre però che Garland è una cittadina sperduta e molto più piccola di quanto avrebbe mai immaginato. Accetta comunque di rimanere con ...

