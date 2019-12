IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 15 e lunedì 16 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 13 dicembre 2019)de Ildi15 e16: Raimundo non fa in tempo a salutare i figli di Maria, che partono per il collegio… Francisca si sente ancora offesa per l’abbandono di Maria… Antolina va avanti con il suo piano: parla ad Elsa della morte di Adela e comincia a preparare bottiglie incendiarie per incendiare la casa di Elsa ed Isaac… Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo ILdi15 e16su Tv Soap.

KontroKulturaa : Il Segreto, anticipazioni puntata di domenica 15 dicembre: la morte di Antolina - - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 12 dicembre 2019: Il sacrificio di Maria - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni, puntate spagnole: l’arrivo di un nuovo personaggio a Puente Viejo -