Il Processo | la trama dell' ultima puntata | stasera su Canale 5

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tornasu5, alle 21:20, Il, la fiction Mediaset con Vittoria Puccini e Francesco Scianna: la. Iltornasu5 alle 21:20 con l'. La fiction chiude, dunque, con una settimana d'anticipo rispetto a quello che era il calendario ufficiale perchè gli ascolti non sono stati ritenuti soddisfacenti. Ladi questo appuntamento ci riporta una Elena Guerra (Vittoria Puccini) in crisi: Linda Monaco non sarà davvero innocente? E lei si è accanita sulla ricerca del colpevole nel posto sbagliato? Mentre Elena continua a indagare sulla morte di Angelica, Ruggero Barone (Francesco Scianna) si ritrova invischiato in una rete molto più vasta di quanto potesse immaginare così, quando Elena convoca Zaia come ...

