Il Processo | anticipazioni ultima puntata

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Finalmente la verità su chi ha ucciso Angelica (Margherita Caviezel) verrà a galla: nell'de Il, in onda questa sera, 13 dicembre 2019, alle 21:25 su Canale 5, per Elena (Vittoria Puccini) e Ruggero (Francesco Scianna) la risoluzione del caso arriverà non senza conseguenze sulle loro vite.IlElena, la cui vita privata ormai si è indissolubilmente intrecciata agli eventi del, inizia a mettere in dubbio le sue convinzioni circa la colpevolezza di Linda (Camilla Filippi), pensando di aver cercato il colpevole nel luogo sbagliato.Ilpubblicato su TVBlog.it 13 dicembre 2019 09:00.

