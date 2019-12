“Il Primo Natale” | Ficarra e Picone presentano a Napoli il loro film

“Il Primo Natale” - Ficarra e Picone presentano a Napoli il loro ultimo film : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ficarra e Picone presentano a Napoli “Il primo Natale”. I due registi siciliani, da sempre legati alla città, scelgono di fare tappa in città per il tour del loro ultimo film. Il programma: Venerdì 13 dicembre 2019 Cinema Metropolitan – Via Chiaia 149Ore 11:00 | Proiezione riservata alla stampa Grand Hotel Vesuvio – Via Partenope 45Ore 13:00 | Photocall e Conferenza Stampa Prodotto da Attilio ...

Hong Kong - in 800mila al primo corteo autorizzato dopo mesi di proteste. “Il governatore sia scelto a suffragio universale” : Sono stati quasi 800mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti alla nuova marcia pro democrazia che si è tenuta domenica a Hong Kong. L’evento è stato il primo del suo genere autorizzato dalla polizia da agosto, nonché i primo dopo la schiacciante vittoria del campo democratico alle elezioni dei consigli distrettuali del mese scorso. Le proteste sono iniziate a giugno contro la legge che avrebbe permesso le ...

I cinepanettoni? Scordateveli - “Il Primo Natale” è un'altra storia : Avete presenti i cinepanettoni ? Scordateveli. “Il Primo Natale”, scritto, diretto e interpretato da Salvo Ficarra e Valentino Picone, fa storia a parte. Sfida a colpi di risate il compleanno più famoso del mondo, ma si adatta a tutti gli uomini (e donne) di buona volontà, siano atei o cristiani, musulmani o buddisti. E’ l’idea di un Presepe che trasgredisce l’iconografia ufficiale. E’ la voglia ...

“Il cantante mascherato” : svelato il primo giudice. Il colpaccio di Milly Carlucci : Milly Carlucci svela il numero dei concorrenti ed il logo de Il cantante Mascherato, il nuovo programma di Rai 1 targato Endemol Shine Italy, che andrà in onda in prima serata dal prossimo venerdì 10 gennaio 2020. Un paio di settimane fa, in un video diffuso sui social, la conduttrice di Ballando con le stelle ha fatto sapere che i partecipanti alla trasmissione saranno otto. “Alle prossime puntate con lo svelamento delle maschere” le sue ...

Dl Clima - Costa : “Il Primo decreto legge su ambiente e clima” : “Questo è il primo decreto legge sull’ambiente e sul Clima della storia della Repubblica italiana e questa è una bella soddisfazione e un grande orgoglio per me come ministro dell’ambiente e per questa maggioranza che ringrazio”. Così il ministro dell’ambiente Sergio Costa al convegno dal titolo ‘decreto Clima, primo atto del Green new deal’ questo pomeriggio al Senato dopo il via libera del ...

MotoGp - Test Valencia – Marquez soddisfatto : “Il Primo step per il 2020 è andato bene e su Alex…” : Marc Marquez soddisfatto delle prime giornate di Test a Valencia: le parole del campione del mondo di MotoGp E’ terminata la due giorni di Test di Valencia: i piloti della MotoGp hanno lavorato durante in pista sulle novità portate dai loro team in ottica 2020. La Yamaha ha dominato, chiudendo entrambe le giornate con una tripletta Yamaha. Se ieri il più veloce è stato Quartararo, oggi però in Testa alla classifica dei tempi spicca ...

Esce il primo libro di Federico Fashion Style “Il Salone delle Meraviglie” : E’uscito in tutte le librerie d’Italia il primo libro di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, il Parrucchiere delle Dive, in cui si racconta ne “Il Salone delle Meraviglie” edito da Rizzoli. Sull’onda del successo dell’omonimo programma in onda su Real Time, Federico Lauri attraversa la sua carriera, dal suo primo Salone di Anzio alla popolarità mediatica, tra le pagine di una biografia che ne racconta la passione ...

“Il Primo che andrebbe denunciato è il sindaco di Verona”. Il consigliere Pd Benini sul caso Balotelli : “Alla fine questa mozione contro Mario Balotelli è talmente paradossale che credo che la voterò, chiedendo che il sindaco di Verona Federico Sboarina sia uno dei primi a essere indagati per diffamazione della città”. Federico Benini, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Verona, è ancora incredulo per la mozione presentata da quattro suoi colleghi in Consiglio comunale: un testo in cui si chiede al ...

MotoGp - tutta l’umiltà di Johann Zarco : “Il Primo giorno a Phillip Island mi sono scusato con Puig” : Il pilota francese ha commentato la sua prima gara con la Honda, rivelando anche un curioso retroscena che coinvolge Alberto Puig La prima gara di Johann Zarco in sella alla Honda LCR non è stata affatto negativa, il francese ha chiuso tredicesimo il Gran Premio di Phillip Island, con un gap di 26 secondi da Marc Marquez. AFP/LaPresse L’ex KTM però non è stato il peggior pilota della Casa giapponese, considerando l’ultimo posto ...

È in arrivo “Il Riff di Marco Mengoni” - il suo primo podcast in serie : Inarrestabile! The post È in arrivo “Il Riff di Marco Mengoni”, il suo primo podcast in serie appeared first on News Mtv Italia.