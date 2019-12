Il piano di Berlusconi è confluire nella Lega | dice Paolo Romani

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Macché Responsabili! Noi vogliamo essere la nuova Forza Italia, saldamente nel centrodestra, all'opposizione del governo Conte”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano,, ex dirigente Publitalia,ano della primissima ora, in Parlamento dal 1994, già ministro dello Sviluppo e oggi è senatore forzista che in agosto ha aderito al movimento Cambiamo! di Giovanni Toti, aggiunge anche: “Non faremo da stampella a questo governo né ad altri di centrosinistra” ma se poi “ci saranno provvedimenti che condividiamo, voteremmo a favore come ha sempre fatto anche Forza Italia”.anche di star lavorando “per costruire un gruppo di ex forzisti che non vogliono più stare in un partito che ha deciso di rinunciare a rinnovarsi e si sta consegnando mani e piedi alladi Salvini”. In Senato, fa i conti, “siamo in 5, altri ne arriveranno: faremo un gruppo con più ...

