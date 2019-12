IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 | anticipazioni di lunedì 16 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 13 dicembre 2019)puntata n. 46 de Il4 di16: Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) si divide tra la cognata Adelaide (Vanessa Gravina) e Flavia Brancia (Magdalena Grochowska), senza che le donne sappiano l’una dell’altra… La banca decide alla fine di non concedere a Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) tutto il denaro che servirebbe per l’acquisto della caffetteria… Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) continua a corteggiare Gabriella (Ilaria Rossi), che per questo motivo litiga con Salvatore… Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL4,di16su Tv Soap.

ilViaggio_30 : RT @SerenaTrani91: Clelia 'I sogni da soli non bastano! Per realizzarli ci vuole tenacia!' Marina 'Grazie! Le ragazze mi avevano detto che… - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 4 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - cinematografoIT : RT @entespettacolo: #TERTIOMILLENNIO A causa del cambio di location, per l'ordinanza #maltempo, la proiezione di 'Nuovo cinema Paradiso' pr… -