Il Natale è amato dagli italiani o genera in loro stress emotivo?

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Le luminarie sono accese, i panettoni capeggiano da tempo sugli scaffali dei supermercati e le chat dedicate all’organizzazione di cene pre-natalizie trillano continuamente. Alle porte di uno dei momenti più attesi dell’anno, come lo vivono gli? Pare tutto perfetto, invece per molti non è un periodo semplice da affrontare, cone malinconia a far spesso capolino. Per approfondire il tema e scoprirne di più MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner– ha coinvolto i propri utenti in una survey sulle sensazioni che le festività più vorticose del calendariono in. Amore e odio: quasi la metà degliva pazza per il(44%), ma lo ritiene anche un’inesauribile fonte di, anno dopo anno. Ma perché? Con i suoi party sfavillanti, le ...

congobongo93 : Odio natale, questo 2019. Metto pure la punteggiatura. Ho sempre amato natale alla follia, ero scemo per questa fes… - GiacomoMarsotto : Due mesi all'estero, torno ieri e mi fiondo subito nel mio amato centro e chi trovo? Mi sa che per Natale non risch… - Giusy_d98 : In #Legacies questo episodio stile natalizio è stato bellissimo, poi Babbo Natale l'ho adorato ???? Lizzie e Sebastia… -