Il Napoli posa per il calendario 2020 ma il mercato potrebbe giocare un brutto scherzo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “One city, one world, one team”. E’ uscito ieri 12 dicembre ilufficiale della SSC, 365 giorni in compagnia dei guerrieri partenopei. Il club di De Laurentiis, per il 13esimo anno consecutivo, ha presentato il nuovodegli azzurri insistendo sul tema dell’integrazione razziale. Nel video, molto suggestivo, si vedono molti giocatori delesibirsi in una performance decisamente particolare insieme a ballerini professionisti. Da calciatori in campo a modelli in passerella Insigne, Mertens, Llorente, Lozano, e Koulibaly insieme al resto della squadra, tra un allenamento e l’altro si sono improvvisati fotomodelli, divertendosi tra di loro sulle scene allestite per il nuovo. In passato altri calciatori e allenatori della società campana, da Cavani a ...

