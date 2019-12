Il Mondo Terracqueo illumina Portofino | dalla Riviera Ligure messaggi di bellezza e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia,s’illuminerà di, poesia e sostenibilità grazie a, il progetto culturale e artistico realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di, Geometry Global Italy e il Maestro Marco Nereo Rotelli. Nel cuore della più rinomata ed esclusiva meta turistica dellasarà ufficialmente presentato, originale installazione dell’artista veneziano nonché primo passo di un articolato progetto finalizzato a valorizzare e dare nuova luce acome microcosmo di terra e di mare, modello compiuto die simbolo di un equilibrio possibile tra cultura e natura. La sfera, alta 250 cm, sarà collocata nel mezzo del porto e sarà raggiungibile attraverso una passerella galleggiante: un percorso inedito che porterà le persone in mezzo al mare alla scoperta di preziosi ...

