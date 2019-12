Il Momento populista o cosa?

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ancora una volta in mancanza di una visione autonoma e alternativa all'ideologia neoliberale, la Sinistra si è infatuata dell'ennesima patacca culturale e cioè del “populismo”. Il populismo storicamente nasce nella Russia zarista tra fine 800 e inizio 900 e nello stesso periodo si afferma anche negli USA. Movimenti e partiti politici populisti sono stati presenti in diversi contesti storici e in diverse aree geografiche. Il termineda qualche anno è ritornato in auge venendo (...) - Tribuna Libera

cclatwe : @PiazzapulitaLA7 @lucatelese gabibbo facci passare per squadristi mediatici solo perchè qualcuno ha pazienza di spu… - masaccio_ : RT @CaterinaFroio: L'ultimo @JacobinItalia su 'la fine del momento #populista?' è arrivato a #Parigi. L'articolo scritto con @PietroCastell… - GGabbuti : RT @CaterinaFroio: L'ultimo @JacobinItalia su 'la fine del momento #populista?' è arrivato a #Parigi. L'articolo scritto con @PietroCastell… -