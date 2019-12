Il ministro Bonafede ha fatto confusione tra reato colposo e reato doloso

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo la sua dichiarazione, il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ne ha chiesto le «immediate dimissioni»

VittorioSgarbi : #ministripercaso #movimento5patacche Il ministro della Giustizia “Malafede” ci ricorda, ogni volta che parla, il su… - fattoquotidiano : Prescrizione, il ministro Bonafede: “Nessuna apocalisse, entrerà in vigore nel 2020”. In arrivo 600 magistrati e 8m… - La7tv : #omnibus Il Ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede sulla prescrizione: 'Entrerà in vigore a gennaio anche se avr… -