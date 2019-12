Il matrimonio di Beatrice di York «in ombra» dopo lo scandalo del padre

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019)died Edoardo Mapelli Mozzi a Londradied Edoardo Mapelli Mozzi a Londradied Edoardo Mapelli Mozzi a Londradied Edoardo Mapelli Mozzi a Londradied Edoardo Mapelli Mozzi a LondraMentre il mondo si chiede «chi l’accompagnerà all’altare?», «le nozze verranno rimandate?», «la regina parteciperà?», «sarà ugualmente a Windsor?», la diretta interessata procede in silenzio.di, 31 anni, che ha già visto andare a nozze la sorella minore Eugenie, i cugini William (con Kate Middleton) e Harry (con Meghan Markle), Pippa Middleton e così via, non vorrebbe dovere cambiare i suoi piani. Ma volente o nolente il suo royal wedding potrebbe inevitabilmente finire «oscurato»: il tremendoche ha travolto ilAndrea di, costretto a «licenziarsi» dai doveri realiche il suo coinvolgimento ...

lanavediteseoed : Su @DivaeDonna Piertrangelo Buttafuoco, che con Francesca Bocca-Aldaqre ha ricostruito il rapporto tra #Goethe e l'… - zazoomblog : La gravidanza... Beatrice Valli rimanda il matrimonio - zazoomblog : La gravidanza... Beatrice Valli rimanda il matrimonio -