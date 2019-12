Il maltempo investe Lauria | scoperchiato il palazzetto dello sport

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tragico incidente a, in provincia di Potenza, dove nella serata del 13 dicembre il forte vento di queste ultime ore hail tetto del localePalaAlberti, provocando diversi feriti tra i ragazzi che in quel momento si stavano allenando nella palestra. Una ragazza in particolare sarebbe in condizioni molto gravi. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco, nonché gli uomini dei Caribineri al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

