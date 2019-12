Il leader del Partito Conservatore del Canada ha annunciato le sue dimissioni

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Andrew Scheer,deldel, hale suein seguito ai deludenti risultati delle elezioni dello scorso ottobre, vinte dal primo ministro uscente Justin Trudeau. Dopo l’annuncio, il giornale online Global News ha scritto che la decisione di

Agenzia_Dire : Nella vicenda legata alla Fondazione #Open c’è stata “una violazione sistematica del segreto d’ufficio'. Lo dichiar… - SkyTG24 : Il leader del M5s #DiMaio sull’accordo di maggioranza sul #Mes: 'Finché non avremo un quadro chiaro della situazion… - matteorenzi : La candidata leader della Lega in Emilia Romagna ha strumentalizzato in modo squallido la triste vicenda di… -