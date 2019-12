Il giorno più corto dell’anno non è il 13 dicembre

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il 13, ildi Santa Lucia, è ilpiùche ci sia. Ce lo sentiamo dire dai nonni fin dalla più tenera età, convinti che quello che era per gli antichi il solstizio disia anche la giornata più corta. Da domani è tutto in discesa. Ma la scienza ci dice che non è così. La chiesa cattolica e anche quella ortodossa celebrano il 13Santa Lucia. In alcuni paesi del mondo la santa protettrice della vista porta anche dei regali ai bambini buoni, una sorta di Babbo Natale in versione religiosa. Ma aldella santa è legata anche un’altra tradizione. Si dice che il 13di Santa Lucia, è ilpiùche ci sia in un anno. Invece la scienza ci dice che non è così. Forse gli antichi lo credevano perché prima della riforma di Papa Gregorio XIII che ha introdotto il calendario gregoriano nel 1582, la notte tra il 12 e il ...

GiuseppeConteIT : Non dimentichiamo le 17 vittime della strage di #PiazzaFontana. Sono passati 50 anni, ma quelle immagini continuano… - UffiziGalleries : ' #13dicembre. #SantaLucia il giorno più corto che ci sia'. In realtà non è così.Quando entrò in vigore il calendar… - _Carabinieri_ : Voi pensate a cosa portare in tavola… noi pensiamo al controllo e alla sicurezza degli alimenti presenti nelle vost… -