Il femminismo o è abolizionista o non lo è: la complicità del femminismo mainstream con la violenza sessista e le diseguaglianze (Di venerdì 13 dicembre 2019) di Maddalena Celano La rivoluzione è l'abolizione della prostituzione. Convergenza Socialista è per l'abolizione della prostituzione. Il femminismo è socialista, anticapitalista e abolizionista. Lo scorso anno, il movimento femminista spagnolo ha dichiarato guerra, per la prima volta, alla prostituzione e al cosiddetto “utero in affitto”. Dopo anni di esitazione e dibattiti, 80 gruppi hanno incluso queste pratiche nella "violenza maschilista" e hanno chiesto che fossero (...) - Tribuna Libera / Prostituzione, Donne, femminismo, No logo, Prostitute di strada

