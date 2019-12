Il direttore sportivo Faggiano blinda Kulusevski | «Resta a Parma»

Leggi la notizia su calcionews24

Il direttore sportivo del Parma, spegne i rumors intorno a Dejan Kulusevski che rimarrà sicuramente in Emilia Tutti pazzi per Dejan Kulusevski. Inter, Juve e big estere vogliono il gioiellino svedese classe 2000 ma, secondo quando filtra da Parma, dovranno aspettare l'estate del 2020. Il direttore sportivo gialloblù ha fatto chiarezza ancora una volta su Kulusevski blindandolo di fatto fino all'estate. Le parole del ds all'evento Fairplay&Football «Siccome siamo stati bravi a prenderlo quando nessuno lo voleva, le squadre che lo vogliono adesso dovranno aspettare il primo luglio per acquistarlo»

