Il Demone si sveglia! Ecco la versione finale di “The Shadow and the Blade” (Di venerdì 13 dicembre 2019) Tz’arkan,il divoratore di mondi, è un antichissimo Demone devoto al Signore della Perversione Slaanesh, il quale dopo essere stato confinato millenni di tempi fa da potenti maghi elfici e umani, è stato per sbaglio liberato da Malus Darkblade , uno dei più grandi condottieri degli Elfi Oscuri (ovvero i Druchii, la razza deviata degli Elfi Alti e degli Elfi dei Boschi), al servizio del perfido Re Stregone Malekith. Ma il grande Demone non è ricercato solo dagli Elfi Oscuri, ma anche dal folle Skaven Snitch , il Signore della Morte del Clan Eshin, il più subdolo dei Clan devoti al Ratto Cornuto. Ieri finalmente è uscito il DLC “The Shadow and the Blade“, con novità estremamente interessanti e corpose, tra le seguenti unità (preso dal sito Total War Italia): Sommo Mastro Domatore e lo Stregone Eshin, a terrificanti truppe di terra come l’Altare del Sangue delle Meduse, i Carri ...

