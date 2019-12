Il Codacons accusa Il FattoQuotidiano.it per la questione “Chiara Ferragni a Sanremo”. Ma sbaglia il direttore, il contenuto e pure la legge (Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) si è schierato contro Chiara Ferragni, contestando la possibile scelta dell’influencer come coconduttrice al prossimo Festival di Sanremo (ipotesi che sembra essere sfumata). I motivi? La moglie di Fedez sarebbe un modello diseducativo e farebbe un uso improprio dell’immagine del figlio Leone violando la privacy del minore. L’associazione ha attaccato anche IlFattoQuotidiano.it, dopo aver letto un blog dal titolo “Chiara Ferragni a Sanremo? Il Codacons si mette di traverso e scorda le vallette precedenti“, pubblicato sulla nostra testata, sostenendo che avendo dato spazio al post, anche noi ci schieriamo “a favore della violazione della privacy e dell’uso improprio sul web delle immagini dei minori”. Un’accusa ...

