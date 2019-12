Il caso Nilde Iotti e il sessismo trattato sui social

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La RAI ha dedicato una fiction a, prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la presidenza della Camera dei deputati; il quotidiano Libero ha pubblicato un articolo descrivendola come una "bella emiliana prosperosa, brava in cucina e a letto. Il massimo che in Emilia si chieda a una donna". Prevedibilmente è scoppiata la bagarre per un articolo giudicato, da molti, fortemente sessista e offensivo. Anche suila polemica si è fatta sentire, commentando la discussione particolarmente animata a Dimartedì (La7) tra il direttore responsabile del quotidiano, Pietro Senaldi, l'editorialista de La Repubblica, Concita De Gregorio, la giornalista di Radio Rai Ilaria Sotis e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Proprio Sallusti che ha definito le romagnole famose nel mondo per la loro “esuberanza”. I volumi delle conversazioni su ...

