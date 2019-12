Il Cantante Mascherato | ecco le otto maschere

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Coniglio - IlGlipersonaggi de Il, il nuovo show di Rai 1 che Milly Carlucci condurrà a partire da venerdì 10 gennaio 2020, sono al completo. Negli scorsi giorni, la conduttrice ha infatti svelato via social le ultime quattro, le quali sono andate ad incrementare il gruppo composto dal mastino napoletano, dall’angelo, dal leone e dal mostro, tutti già presentati in precedenza. Alle quattrocitate, si sono così aggiunte il pavone, il coniglio, l’unicorno e il barboncino. Come da regolamento, dietro ciascun travestimento si nasconderà un concorrente famoso che, fino alla fine del gioco, non potrà rivelare per nessun motivo la sua reale identità. A Ilè previsto, inoltre, l’intervento di una giuria, i cui membri non sono stati ancora ufficializzati. Ad ogni modo, a differenza di quanto ...

