Ida Platano e Riccardo | “Siamo Felici”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) IdaGuarnieri sembrano finalmente aver trovato la serenità: dopo le discussioni, le dichiarazioni e una proposta di matrimonio, la coppia ha lasciato il trono over e si è detta intenzionata a fare sul serio. IdaLe cose tra IdaGuarnier, nonostante tutti gli alti bassi, si sarebbero risistemate. La dama del trono over ha espresso ancora le sue ansie e le sue paure per il rapporto altalenante avuto col suo cavaliere, ma lui l’ha tranquillizzata: “Se sono arrivato a tanto è perché ci credo. So quello che siamo, ti conosco benissimo, so la persona che sei, so il sentim… so che sono innamorato di te. La parola sentimento non devo dirla più. So di essere innamorato di te”, ha detto. L’unica cosa che non è chiara è se e quando si svolgeranno le nozze: pur di riprendersi la sua Ida infatti,...

